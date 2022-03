Febbre Viola, previsto un maxi esodo dei tifosi a San Siro. Ecco quanti saranno

Firenze farà sentire la sua voce!

La cornice sarà sicuramente quella delle grandi occasioni. San Siro, sabato sera si preannuncia praticamente tutto esaurito: resta ancora disponibilità nel terzo anello, ma nelle prossime ore potrebbe anche essere annunciato il sold out. Così La Nazione si proietta all’attesissima sfida di sabato sera che vedrà La Fiorentina fare visita all’Inter. Il quotidiano prosegue spiegando come Firenze, come sempre, farà sentire la propria voce, pure se restano da definire gli ultimi dettagli prima della partenza. Saranno comunque tremila i sostenitori viola che saranno presenti sugli spalti del Meazza, al netto, naturalmente, di chi raggiungerà Milano con mezzi propri.