Cercasi rinforzi a centrocampo: la Fiorentina guarda in casa Milan

La Fiorentina avrebbe sondato il terreno per Adli, in uscita dal Milan

Non c'è dubbio sul fatto che la Fiorentina abbia bisogno di rinforzi a centrocampo. Come scrive Repubblica Firenze, resta valida la pista che porta al ritorno di Arthur, anche se nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Yacine Adli: mediano, classe 2000, non rientra nei piani del Milan e i viola avrebbero sondato il terreno.