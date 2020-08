Centrocampo, sempre in corsa Bellegarde. Ma occhio alla concorrenza della Premier

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina resta attiva sul mercato dei centrocampisti. Sotto la lente di Pradè c’è il giovane Jean-Ricner Bellegarde dello Strasburgo (La scheda). Gradimento totale nei confronti del giocatore che è seguito ormai da tempo, c’è da battere la concorrenza del West Ham. Gli inglesi hanno aumentato il pressing nelle ultime ore. Per quanto riguarda l’affare Javi Martinez si devono invece registrare dei pesanti rallentamenti. Il mediano basco del Bayern Monaco non sembra destinato ad arrivare in Italia, per lui probabile un futuro in Spagna all’Athletic Bilbao.

Cagliari, un giocatore positivo al Covid. Il comunicato dei rossoblù