Cagliari, un giocatore positivo al Covid. Il comunicato dei rossoblù

Il Cagliari sembra voler puntare in vista del prossimo campionato su Kiril Despodov, attaccante bulgaro classe 1996 di rientro dal prestito allo Sturm Graz con cui ha segnato 9 reti in 21 presenze. Per ora, però, il giovane centravanti dovrà pensare alla propria salute, visto che è risultato positivo al Covdi-19. Questo il comunicato del club sardo:

Kiril Despodov è risultato positivo al COVID-19. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario al termine del quale potrà raggiungere la Sardegna e procedere alla ripresa delle attività assieme al resto della squadra.