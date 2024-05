Centrocampo: Italiano ritrova il miglior Arthur, ma perde il vero Bonaventura

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui vari ruoli della Fiorentina. A centrocampo non mancano gioie e dolori per Italiano che ha festeggiato il primo gol in maglia viola di Arthur salvo poi dover rinunciare al miglior Bonaventura. Uscito malconcio dalla trasferta di Verona, Jack ha saltato il ritorno della semifinale di Conference e la sfida al Monza, ma a giudicare dalla prova contro il Napoli non è al top della condizione. Ciò nonostante il tecnico ha voluto ampliare il suo minutaggio per aumentare la qualità in mezzo al campo nell’ottica della gara con l’Olympiacos, anche se Mandragora e Duncan hanno saputo dare il loro apporto quando chiamati in causa mentre Maxime Lopez, anche se poco impiegato, si è confermato una risorsa spendibile a partita in corso.