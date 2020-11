Centrocampo, Amrabat e Pulgar tornano solo venerdì. Prandelli valuta le alternative

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci si chiede quale sia l’ipotesi che verrà attuata da Prandelli per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Pulgar tra Amrabat e Castrovilli oppure Amrabat e Castrovilli. In vista del Benevento però Prandelli avrà a disposizione il marocchino e il cileno soltanto venerdì, a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Ragione per cui, se dubbi per Castrovilli non esistono (rimasto a Firenze a tutela della “bolla”), entra prepotentemente in ballo Duncan. L’ex Sassuolo garantisce una duttilità tattica fondamentale per sopperite alle necessità contingenti. In un ipotetico centrocampo a due col numero 10 viola, ci sta ad hoc grazie alla capacità di schermare la difesa e contrastare il gioco avversario. Oltre per le grandi capacità di ripartenza. Ma Prandelli non abbandona neanche l’ipotesi Borja Valero in un ipotetico centrocampo a tre. Senza dimenticare Bonaventura. Le alternative a Cesare non mancano, e all’esordio del suo nuovo corso “favorirà” i calciatori che ha con sé da martedì scorso. Vuole presentarsi con sole certezze.