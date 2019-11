Centro Sportivo, obiettivo Europa. Tutto quel che c’è da sapere sul progetto

Un training center unico in Italia, capace di unire, come ha detto Casamonti, “generi e generazioni“. Cinquanta milioni investiti su 25 ettari di terreno, 10-12 campi di cui solo tre illuminati con torri faro basse e solo tre in erba sintetica, per non impattare troppo sull’ambiente. Il 30 novembre è la deadline per presentare un piano; da lì in poi potranno proseguire i lavori, magari entro una recinzione temporanea, la proposta relativa alla quale è già al vaglio.

Prossimi passi: 6-8 mesi serviranno a predisporre gli atti per il piano attuativo (per la destinazione dell’area a parco sportivo) e la Vas (valutazione ambientale strategica). Dall’estate 2020, un anno di tempo per completare i lavori. La nuova sede della Fiorentina, invece, non deve aspettare tanto, perché non serve la variante urbanistica per ridefinire l’ex Centro di formazione Enel.

Alcuni dettagli: gli under 15 rimarranno nell’attuale struttura a Campo di Marte, mentre le categorie superiori potranno godere di un ambiente al passo con i migliori esempi europei, come quello di Barcellona. Tetti verdi per rispettare l’effetto cromatico, costruzioni di massimo due-tre piani, una suite per i ritiri della prima squadra, tutti i campi circondati da alberi e porticati, con piste da jogging e trekking, medical center e palestra completa di spa. Il tutto realizzato con materiali naturali. Lo scrive La Nazione.