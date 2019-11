In un video pubblicato dai media ACF, si possono ascoltare le parole di Rocco Commisso (parole ripetute in conferenza stampa), dell’architetto Marco Casamonti e del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

Casamonti: “Sarà il più bello e il più innovativo: genere e generazioni. Il CS unirà i generi, uomini e donne, e le generazioni, dagli Under 15 fino alla Prima Squadra. La Fiorentina si pone come grande missione quella di unire genere e generazioni, la prima squadra in Italia.”

Casini: “Grande emozione ospitare la casa viola, tra l’altro recuperando un terreno in disuso come l’ex centro dell’Enel. Credo che questo sia un esempio di collaborazione fra pubblico e privato che possa essere preso come modello anche per altri tipi di interventi”.