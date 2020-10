Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, domani il Comune di Bagno a Ripoli approverà la variante urbanistica necessaria per la richiesta dei permessi a costruire del nuovo Centro sportivo gigliato. Inizio dei lavori, in assenza di ulteriori intoppi, programmato per la prima settimana di Gennaio.

Viola Park, capienza ridotta nel mini-stadio. Si attende la tramvia, ma i tempi…