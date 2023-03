Centrali da sballo e dove trovarli: Igor e Quarta alzano la palizzata

Le condizioni fisiche di Nikola Milenkovic hanno portato Italiano ha riporre le carte su Igor e Martinez Quarta al centro della difesa, ma i risultati sono stato eccellenti. La retroguardia della Fiorentina, infatti, come scrive La Nazione, ha svolto una super-prova contro il Milan, annullando completamente l'attacco rossonero. Igor è stato statuario. Ha cancellato Giroud dalla partita, chiuso la strada a Rebic e rincorso Theo Hernandez quando ce n'era bisogno. Anche Quarta è stato decisivo come il brasiliano, ma di lui va messa in risalto un'altra cosa. Il difensore argentino, infatti, ha dato un grande ordine al reparto, facendolo con una personalità impressionante. Magari è stato meno spettacolare nei suoi interventi, ma ha dettato i tempi in maniera fantastica.