Cellino: “Ma quale ripresa, penso al prossimo anno. Lotito vuole il titolo? Se lo prenda”

Ripresa della Serie A? Per Massimo Cellino, intervistato dal Corriere dello Sport, non se ne parla neanche. “Ma quale ripresa, ma quale stagione da concludere, io penso all’anno prossimo, solo a quello. La coppa, lo scudetto… Lotito lo vuole, se lo prenda. È convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea”, afferma senza usare mezzi termini il presidente del Brescia. Secondo Cellino serve realismo in questo momento: “Abbiamo a che fare con la peste, pensiamo a sopravvivere. La vita, ca**o! Non si può più giocare quest’anno, si pensi al prossimo. Qualcuno non si rende ancora conto di quello che sta accadendo, e quel qualcuno è peggio del virus. Io non credo ai miracoli”.