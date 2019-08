Ceduto Saponara, adesso tocca a Simeone

Secondo quanto riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, Riccardo Saponara andrà in prestito al Genoa e nelle prossime ore potrebbe raggiungere la Liguria per sostenere le visite mediche di rito. L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 4 milioni di euro. Sulla lista dei cedibili c’è anche Giovanni Simeone, oramai di troppo nell’attacco viola, destinato a partire dopo la conferma di Vlahovic. A completare il reparto arriverà una punta di spessore in grado di garantire un costante apporto di reti.