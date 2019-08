Simeone, una sola proposta concreta. E in caso di addio può arrivare un altro Rossi

La Fiorentina apre alla cessione di Giovanni Simeone, ma ad oggi l’unico discorso concreto è con il Cagliari. La pista percorribile sembra essere il prestito annuale con diritto di riscatto. In caso di addio dell’argentino i viola sembrano veramente decisi ad affondare il colpo per Diego Rossi, uruguaiano classe 1998 del Los Angeles FC. Affare non in discesa, investimento possibile da 9 milioni. Lo scrive La Nazione.

