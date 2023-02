Cecchi: “Vittoria marmorea nello Stadio nella Roccia, Cabral ciclopico”

"Dentro lo stadio nella roccia la Fiorentina mette su una partita granitica, conquistando una vittoria marmorea. Come spesso accade, il diavolo non è così spaventoso come lo disegnavamo e il Braga di ieri è parsa squadra abbordabilissima. La Fiorentina l’ha messa sotto con un calcio intelligente, fatto di meno possesso e più accelerazioni, ritrovando soprattutto due centravanti ispirati. Jovic ieri ha lucidato l’argenteria del suo calcio più prezioso, colpendo poi cinicamente, mentre Cabral ha umiliato la difesa portoghese con un gol da bomber ciclopico. Dimostrando che se crescono loro, lievita la Fiorentina, autorizzando sogni europei. La controprova giovedì prossimo. Ma oggi si può sorridere.".