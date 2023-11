Cecchi scrive: “Terracciano, il portiere non portiere”

" Acrobata o trapezista? No, solo Terracciano, il portiere non portiere ": è il titolo dell'analisi di Stefano Cecchi per La Nazione sul portiere della Fiorentina. Riportiamo una parte dell'articolo che potete leggere integralmente nel quotidiano in edicola:

"Forse è tutto un fatto di fisiognomica. Il portiere, infatti, non è un ruolo ma un mestiere e per questo lo immaginiamo come trapezista mancato. Uno che, nel palcoscenico circense che erano i campi da calcio improvvisati dell’adolescenza, sceglieva di stare in quello spazio confinato fra la traversa e l’area piccola, dove senza coraggio e acrobazia non si è niente. Il portiere, acrobata ipotetico più che calciatore con un ruolo particolare. Al Campo di Marte ne abbiamo visti eccome di tipi così, da Costagliola a Frey, da Albertosi a Mareggini. Lui invece sembra altro. Con la pazienza educata dell’istruttore di scuola guida e la riservatezza silenziosa del cancelliere di tribunale, lui sembra avere le qualità per altri mestieri e non lo diresti portiere per fatto filosofico. Forse questo gli ha impedito di intercettare il nostro consenso come meriterebbe. Un errore doloroso. Perché Pietro Terracciano da San Felice a Cancello è portiere non banale, con l’orgoglio di essersi meritato sul campo la fiducia che gli sta concedendo Vincenzo Italiano. Anche l’altra sera col Bologna, con alcune parate strepitose ha consentito alla Fiorentina di portare a casa una vittoria preziosa come l’olio di questi tempi. Successe così anche a Udine e pure a Napoli, quando una sua uscita vincente su Osimhen consentì alla Fiorentina di espugnare il San Paolo. Eppure, basta un refolo di vento contrario, basta una piccola incertezza o presunta tale (come l’ipotetica colpa che avrebbe sul gol di Miretti con la Juve) e la tramontana della polemica si infrange prepotentemente su di lui".