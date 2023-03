Cecchi: “Milan polverizzato, se la Fiorentina è questa giovedì ci divertiamo”

"Nove posizioni di classifica di differenza, 19 punti in più e pure una superiorità di 14 gol fatti. Sulla carta il Milan avrebbe dovuto polverizzare la Fiorentina. E’ successo il contrario. I viola, in serata gran lusso, con Bonaventura e Mandragora a marcare a tuttocampo Tonali e Bennacer, sono stati più luminosi, andando in vantaggio con una giocata da campione di Ikone, e poi chiudendo la gara con un tuffo furente di Iovic che ha reso inutile il colpo di Hernandez. Una vittoria esaltante, di squadra, che certifica come il calcio Italiano style sia tutt’altro che demodè. Anzi. Se questa poi doveva essere la prova generale per l’esame di giovedì, l’esito è iperconfortante. Milano, Europa".