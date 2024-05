Cecchi: “La Fiorentina ha subito lo scacco matto. Tifare Fiorentina è usurante”

"Una doccia gelida al termine di 120 minuti terribili e spietati. Si pensava a un Olympiakos pronto a issare barricate davanti alla porta di Tzolakis, è invece è stata una partita tesa come un filo da equilibrista, con le due squadre che nel primo tempo hanno provato entrambe a comandare. E nel secondo hanno fatto di tutto per non essere comandate. Una gara non bella, un po’ di boxe e un po’ di scacchi. Perché è stata la Fiorentina a subire lo scacco matto? Perché là davanti non ha mai saputo usare né torri né alfieri. Perché in mezzo al campo ci è mossi come semplici pedoni senza fantasia. E, soprattutto perché re e regine, ovvero coloro che chiamano i «tre tenori» Nico, Arthur e Jack, sono ancora una volta mancati all’appuntamento. Così alla fine resta il rammarico gigante per la terza finale di fila persa su tre. Roba che non sai se essere dovuta a una debolezza o a una maledizione. Comunque la si pensi, la certificazione che tifare Fiorentina dovrebbe essere considerato lavoro usurante."