Cecchi elogia Italiano: “Non è più integralista, ha saputo mutarsi”

A suo modo, la sconfitta di Milano porta qualcosa di buono in dote per poter affrontare la pausa senza eccessivi affanni. Porta l’idea che la Fiorentina un impianto solido e affascinante di gioco lo abbia ritrovato. Così Stefano Cecchi argomenta nel suo pezzo odierno sulle pagine de La Nazione di come il calcio "made in Italiano" debba avere ancora cittadinanza a Firenze. Altro che «Vincenzo out», slogan ingeneroso campeggiato ultimamente. Vincenzo Italiano, un po’ realista titubante, che per lungo tempo non ha mai abdicato al 4-3-3. E un po’ sognatore incosciente, le sue squadre sembrano in ogni gara non guardare mai verso il pareggio. Di certo, non uno sprovveduto: quando vedi giocare la Fiorentina hai come l’impressione che tutto sia stato programmato. Per questa filosofia qualcuno nel passato lo ha paragonato a Jurgen Klopp e ciò sicuramente è un eccesso. Come di certo un eccesso è stato mettere l’allenatore viola sul banco degli imputati come responsabile di una stagione che, fino a poche gare fa, sembrava destinata a una mediocrità colpevole.