Cecchi: “Ieri simile al New Saints. A questa Fiorentina servono i titolari”

Era già successo con i nuovi santi gallesi è risuccesso anche ieri sera nei primi 45 minuti, e se due indizi fanno una prova la Fiorentina 2024/25 sembra condannata a giocare sempre con l'11 titolare. Anche a San Gallo nel primo tempo la squadra B, con i suoi 9 cambi rispetto a Lecce, ha infatti palesato evidenti limiti tecnici e caratteriali. Una squadra incapace di accendere la partita, di dettare la propria legge sportiva contro una compagine modesta quale quella svizzera. Poi nel secondo tempo una strigliata motivazionale nello spogliatoio qualcosa ha corretto ma alla fine per ribaltarla altri 4 titolari sono stati costretti a entrare. Una condizione non ideale ma forse non inspiegabile. In una squadra che ha scelto un'altra via al collettivismo pallonaro, che alla manovra d'insieme dal terzino alla punta predilige la giocata singola e lo spunto individuale, dei singoli migliori non si può fare a meno. Tertium non datur.