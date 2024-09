Sulle pagine de La Nazione, Stefano Cecchi dice la sua sulla Fiorentina concentrandosi su Gudmundsson e su un paragone illustre. Per certi versi, si legge, ricorda Kurt Hamrin, anche se poi è altro e non è un 7 da area di rigore, ma piuttosto un 10 atipico che svaria in campo, un falso diez. È un 10 circumnavigante, che non dà punti di riferimento e che "va dove lo porta il cuore".