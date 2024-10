Cecchi: “Beltran si è ritrovato. Oggi è una risorsa per la Fiorentina”

Sulle pagine de La Nazione oggi in edicola, Stefano Cecchi dedica un focus a Beltran, finalmente riabilitato non solo agli occhi di Palladino ma anche della piazza. Dopo la ottima prestazione di Lecce, l'argentino sta sgomitando per trovare spazio, il suo posto nel mondo. La partita del Via Del Mare ha restituito un calciatore non più smarrito, ma pienamente riconsegnato alla causa per un percorso che può durare. Le grandi prove di Colpani e Cataldi non l'hanno oscurato, esaltandolo come un'arma in più efficace a disposizione.