Cecchi: “Anche se in seconda classe, l’avventura in Europa continua”

"Vittoria chiama vittoria. E la Fiorentina in Lettonia conferma la norma. Con la convinzione recuperata a Spezia, la squadra viola domina una formazione che in Italia faticherebbe in serie C, ma lo fa giocando una gara intelligente, senza mai rischiare niente e mettendo in mostra alcune cose buone del periodo, il ritrovato fiuto del gol di Cabral, le chiusure stilose di Quarta, le volate turbo di Ikone. Certo, qualcuno potrà chiedersi come sia stato possibile non vincere col Riga al Franchi. Ma questa è storia. La cronaca ci dice che, pur in seconda classe, il viaggio dentro l’Europa continua. Era quello che per il momento le si chiedeva".