Ceccherini verso Brescia. Può essere la carta per arrivare a Tonali

In settimana i dirigenti viola incontreranno anche il Brescia. La società di Cellino è interessata al difensore Federico Ceccherini per il quale la Fiorentina però chiede cinque milioni. Come scrive La Nazione, Ceccherini potrebbe essere la contropartita tecnica giusta per dare l’assalto a Tonali? Il gioiellino del Brescia resta la prima scelta di Montella per il ruolo di regista e Commisso ha più volte ribadito che il suo sogno è avere una Fiorentina sempre più italiana. Ma non sarà facile convincere Cellino. MA I DIFENSORI CENTRALI SI CONTANO SULLE DITA DI UNA MANO…