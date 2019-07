C’è un caso Pezzella. Con Montella non c’è feeling e Commisso vuole dare la fascia a Chiesa

Non solo quello relativo a Federico Chiesa, in casa Fiorentina c’è da disinnescare velocemente un altro caso, perché German Pezzella non ha mai trovato la sintonia con Vincenzo Montella. Ieri il capitano viola ha concluso le sue vacanze e si è sottoposto alle visite mediche per essere da domani abile e arruolato, ma resterà in maglia viola, si chiede La Gazzetta dello Sport? Il tecnico viola vorrebbe un centrale abile nel far ripartire il gioco e lui non ha quella visione chiesta dall’Aeroplanino.

Ma è un leader, un guerriero, fortissimo nel gioco aereo: non a caso Milan e Roma lo hanno già cercato, e il procuratore è al lavoro da settimane. La Fiorentina chiede più di 20 milioni, una cifra che ha spaventato ogni qualsiasi compratore. Domani Pradè parlerà con Pezzella, perché la società vuole fare chiarezza in tempi brevi. Se non arriveranno i soldi richiesti resterà, visto che ha un contratto fino al 2022. Inoltre c’è il problema fascia di capitano. Commisso vorrebbe assegnarla a Chiesa ma German accetterebbe il declassamento, si chiede la Rosea?