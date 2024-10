C’è una Fiorentina da… ricomprare. 60 milioni in estate per tutti i riscatti

La Fiorentina ha sei giocatori in prestito (oneroso). E per il futuro dovrà spendere circa 60 milioni se vorrà riscattarli

La Fiorentina è tutta nuova ed è innegabile che il mercato estivo abbia avuto una forte impronta sul sistema di gioco attuale e sulle idee di Palladino, ma la realtà è che oggi molta della squadra che va in campo è in prestito. E proprio su questo, scrive La Nazione, bisognerà ragionare fra qualche mese, anche in base agli obiettivi raggiunti o meno. Palladino sta operando con il giusto mix e spesso molti dei "vecchi" sono costretti alla panchina, vedansi Biraghi, Terracciano o Quarta, senza contare Kayode e Parisi. Ma sei dei nuovi undici volti della squadra sono ad oggi in prestito.