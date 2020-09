C’è una Fiorentina che non riparte: le giovanili sono ferme dal lockdown, la denuncia

Il Corriere Fiorentino dedica spazio alle giovanili della Fiorentina, che non hanno ancora ripreso le attività da quando le hanno interrotte per via del lockdown. I giovanissimi viola si allenano alle Due Strade e poi condividono gli spogliatoi, cosa che adesso non è più possibile fare. I genitori attendono notizie dalla società, che però non arrivano. Altri club, anche dilettantistici, sono riusciti a far ripartire anche il settore giovanile, la Fiorentina no. E la beffa è doppia, perché prima dei 12 anni non si può concedere il nullaosta per allenarsi con altre squadre. Dalla società gigliata arrivano rassicurazioni sulla graduale ripresa, prevista già la prossima settimana per i classe 2007, ma dal 2009 al 2013 nessuno ha certezze su quando potrà di nuovo allenarsi. E c’è chi pensa di abbandonare definitivamente…

MARTEDI’ INCONTRO PER MARTINEZ QUARTA, SI ACCENDE L’ULTIMA SETTIMANA DI MERCATO