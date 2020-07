C’è Kulusevski sulla strada dei viola: lo svedese ha un record nel mirino

È già della Juventus da diversi mesi (via Atalanta) e a cose normali avrebbe già dovuto vestire bianconero, ma Dejan Kulusevski ha ancora del lavoro da fare a Parma. Lo svedese, talento indiscusso della nostra Serie A, sarà sulla strada dei viola nel prossimo appuntamento di campionato e rappresenta una minaccia non da poco per una Fiorentina troppo fragile. Tuttosport questa mattina si focalizza sul profilo del classe 2000, sempre titolare alla ripresa del campionato e reduce da due gol in quattro partite, totale sette centri in ventisette apparizioni. Tutte prove di grande qualità, specie quando D’Aversa gli ha chiesto maggiore sacrificio in campo e lui ha risposto con grande duttilità, andando a fare quasi il terzino aggiunto. Kulusevski deve ancora crescere molto, diventare ancor più cinico in zona gol, ma quel che è certo è che abbia già la testa all’impegno del Tardini proprio contro i viola. Con un record da inseguire ancora possibile: chiudere la sua stagione al top andando in doppia cifra.

