Domenica il Parma, possibile chance per Cutrone e il rientro di Caceres

Il Parma come termometro delle reali condizioni della Fiorentina. Dopo il confronto di ieri mattina (LEGGI), Iachini ha cominciato a programmare la trasferta in Emilia, dove è probabile, si legge sul Corriere Fiorentino, che si veda finalmente Cutrone al centro dell’attacco. In difesa rientrerà Caceres con la sua esperienza, mentre le prove tattiche fra oggi e domani daranno altri indizi sulla formazione. Dopo il Parma, arriveranno al Franchi Cagliari e Verona, quindi lo scontro diretto col Lecce, al quale bisogna arrivare con il margine più alto possibile, per chiudere contro Torino, Inter e Roma senza troppi affanni.