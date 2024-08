C’è gran voglia di Fiorentina. A Parma maxi esodo di tifosi viola

Parma-Fiorentina sarà un grande abbraccio viola. Il settore ospiti dello stadio Tardini è andato praticamente esaurito in poche ore: 3.000 biglietti letteralmente polverizzati per la sfida inaugurale del campionato di Serie A. Entusiasmo crescente per vedere il nuovo undici di Palladino, per una passione che non ha confini.