Ostacolo Inter: dopo il rifiuto di Cavani, i nerazzurri puntano forte per Belotti

Il possibile rifiuto del Matador Cavani, ha costretto l’Inter ad ampliare gli orizzonti tra vecchie conoscenze, scommesse e la grande suggestione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’ex ct è infatti da sempre un grande estimatore di Andrea Belotti (SCHEDA). Per il lavoro che fa anche per la squadra, per gli spazi che sa aprire e per una dedizione totale alla causa, tutte caratteristiche che vanno a nozze con il modo di intendere calcio di Conte. Nella lotta al gioiello del Torino, individuato come il grande obiettivo in attacco della Fiorentina (CLICCA QUA), si aggiunge quindi una nuova pretendente. Per il momento però per Urbano Cairo il Gallo è assolutamente incedibile, in quanto idolo della tifoseria granata e architrave su cui costruire quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo un’annata tutta da dimenticare.