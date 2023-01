Cattiveria e gioco in verticale: questo è il nuovo Cabral

La partita di Cabral. Il brasiliano riparte dal bellissimo gol del primo tempo per dare il via ad una rinascita tutta viola

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla partita di Arthur Cabral. Il brasiliano è stato il migliore in campo per la Fiorentina, mettendo in scena una prestazione di alto livello. Il bolide del primo temo è una gemma di rara bellezza, simile al gol contro il Napoli della scorsa stagione. Oltre alla rete però, in campo si è visto un brasiliano diverso. Cattiveria, rabbia è soprattutto gioco in verticale. Questi sono stati gli elementi distintivi dell'attaccante viola che, chissà, potrà dare inizio ad una nuova vita in viola.