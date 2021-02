Castrovilli torna in ballo. La mediana ritrova il suo gioiello

Scontata la squalifica Gaetano Castrovilli è pronto a riprendersi la sua maglia da titolare in mezzo al campo. Recupero importante per Prandelli, dal momento che contro la Sampdoria servirà tutta la qualità a disposizione. A Marassi sarà gara vera tra due compagini che vogliono distanziare le zone pericolose della classifica. La Sampdoria di Ranieri è una squadra solida con ottime individualità, come riportato da il Corriere Fiorentino. Contro i blucerchiati il riscatto di Gaetano è dietro l’angolo dopo le brutte prestazioni con Torino e Napoli. Il suo apporto sarà determinante per avviare un girone di ritorno positivo e che possa valere a lui la definitiva chiamata in nazionale in vista degli Europei.

La partita Sky-Dazn: Fiorentina tra le favorevoli al cambio, ma Dal Pino rimanda tutto