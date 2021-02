Vi abbiamo raccontato della burrascosa assemblea di Lega, andata in scena oggi, per l’assegnazione dei diritti Tv. Il portale Calcio e Finanza inserisce anche la Fiorentina nella lista dei club di Serie A, favorevoli all’assegnazione dei diritti del campionato a Dazn. Con il club gigliato anche Juventus, Milan, Inter, Napoli, Atalanta, Lazio, Cagliari e Udinese avevano intenzione di votare già oggi. Mentre la Roma era d’accordo sul rinvio. In caso di votazione odierna, Dazn avrebbe potuto strappare la vittoria a Sky. Il presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha deciso invece di rinviare la votazione alla prossima settimana. Sullo sfondo resta sempre l’operazione fondi, di cui Dal Pino è uno dei principali sponsor. L’affare è stato imbastito sulla base di 1,7 miliardi di euro dal consorzio Cvc-Advent-Fsi per il 10% della nuova media company della Serie A.

Questa la nota della Lega, a margine: