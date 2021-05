Castrovilli si è ripreso la Fiorentina: ora punta la nazionale

Contro il Cagliari dovrebbe guidare il centrocampo con Pulgar e Bonaventura

Il Corriere dello Sport si concentra su Gaetano Castrovilli, autore di un'ottima prestazione contro la Lazio. Sabato ha dimostrato di essere un centrocampista completo, bravo ad impostare e a proporsi in attacco, utile nelle chiusure difensive. Forse si era andati un po' troppo in là con gli elogi, ma non ci potevano essere dubbi sul suo valore. I guai fisici non l'hanno aiutato in termini di continuità e spiegano i suoi saliscendi.