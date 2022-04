Castrovilli si è ripreso il palcoscenico: a Napoli Esame con la E maiuscola

Undici chilometri di media a partita e giocate d’autore. Il futuro ora è suo

"Il tecnico viola - si legge - non cambia tanto per cambiare, quindi la scelta di puntare sempre su Castrovilli ha un valore ancora più alto e va ascritto a merito del 25enne ex Cremonese che finalmente si è messo problemi e freni alle spalle ed è tornato a far vedere la qualità del suo calcio. Scintillante e concreto insieme (si veda come esempio il passaggio illuminante a San Siro per Gonzalez, che poi a sua volta avrebbe innescato Torreira, autore dell’1-0 della Fiorentina), frutto di fantasia, piedi buoni e visione, ma prima gli mancavano spesso corsa e dinamismo (altre caratteristiche innate) per esprimerlo. Prima, appunto. Per dire: è sua la performance atletica del mese di marzo con 11,1 km percorsi a partita, 10,7 km/h di velocità media in corsa e 32,8 km/h di velocità massima raggiunta nei 369 minuti disputati.