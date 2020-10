Castrovilli show al Franchi, Udinese in ginocchio. I viola riescono a resistere

La Fiorentina torna alla vittoria dopo alcune gare opache. Lo fa davanti al proprio ristretto pubblico per l’ultima volta, causa nuovo Dpcm. Come riportato da Repubblica; le giocate decisive di Castrovilli, gli affondi di Biraghi e l’incornata di MIlenkovic hanno ribaltato l’Udinese. La squadra ha dimostrato con forza la volontà di mettersi alle spalle un periodo difficile. Prestazione di personalità per salvare il proprio allenatore dall’incertezza. Lo spogliatoio si è unito per il bene comune voltando finalmente pagina. Commisso ha potuto festeggiare così il 45° anniversario di matrimonio con Catherine prima di tornare in America tra qualche giorno.

Martinez Quarta: “Felice per l’esordio, continuiamo così”