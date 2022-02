Castrovilli, serve una scintilla per ritrovare se stesso. Ora o mai più

Castrovillo sta vivendo una stagione tribolata: serve una scintilla per ritrovarsi, anche non nel suo ruolo congeniale

Non sta giocando nel suolo ruolo, secondo La Nazione, ma Gaetano Castrovilli sta vivendo un periodo involutivo e serve una scintilla per ritrovarsi. Quello relativo al centrocampista rischia di diventare un caso, visto che Castro è alla ricerca di un fuoco che manca da troppi mesi. Secondo il quotidiano è "un centrale di centrocampo naturale che può giostrare anche da trequartista e all’occorrenza ala sinistra". Il ruolo di "braccetto di sinistra nella linea a tre" non gli si addice, ma il momento è adesso.