Castrovilli, rinnovo fino al 2026 con vista sul 2027: sarà la bandiera viola

Come sottolineato dalla Nazione, la Fiorentina è pronta per rinnovare il contratto di Castrovilli. Il centrocampista viola avrebbe trovato un accordo con la società gigliata valido fino al 2026, con opzione per il 2027. In questo modo diventerebbe una bandiera viola, pronta a dedicare tutta la sua carriera a Firenze e alla Fiorentina. Castrovilli viene da un periodo complicato e per caratteristiche è uno dei centrocampisti più completi d'Europa. Per questo, la Fiorentina è pronta per puntare su di lui.