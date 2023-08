Castrovilli questo rinnovo non s’ha da fare. Il suo possibile lento addio

La Nazione si esprime così sulla questione del rinnovo contrattuale di Castrovilli. Il 10 viola dopo essere rientrato dall'infortunio patito contro il Venezia si è messo a disposizione di Italiano. Come si legge, ha fatto anche il mediano contro l'Inter. Un buon rientro, poi la finale di Conference saltata per un fastidio ancora al ginocchio. Da lì il rinnovo che ancora non è arrivato. Il quotidiano si interroga sulle possibili ragioni di questo mancato rinnovo, al momento. La Fiorentina è convinta di recuperare a pieno il ragazzo? Oppure lui vuole un ruolo specifico in squadra, dopo il sacrificio dello scorso anno. Potrebbe essere una soluzione intelligente cederlo e monetizzare. Lazio e Napoli lo seguono da tempo. Il mercato viola passa anche dalla risoluzione di questa vicenda