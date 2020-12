Castrovilli può rientrare in gruppo, ma Bonaventura è un’idea per Bergamo. Le prove di formazione

Una volta incassato il sostegno dei tifosi sui social, Franck Ribery è concentrato sul ritorno in campo per brillare ancora in casa dell’Atalanta. In allenamento le prodezze non mancano, ci sono segnali di ripresa. Come per Castrovilli, che oggi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo dopo la botta rimediata lunedì col Genoa. Occhio però a Bonaventura: a prescindere dal recupero del numero 10, all’ex Milan potrebbe essere concessa un’occasione dal primo minuto, in virtù del cambio di marcia offerto lunedì. Attacco e difesa, conclude La Nazione, non dovrebbero cambiare di una virgola, con gli stessi quattro in difesa e gli stessi tre in attacco.

