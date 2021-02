Castrovilli punta l’Udinese, vittima preferita della sua giovane carriera

Dall’Udinese all’Udinese. Gaetano Castrovilli ha nei friulani la propria vittima preferita, vista la doppietta rifilata alla squadra di Gotti nel 3-2 dell’andata. Con lo Spezia era partito dalla panchina per poi subentrare e dare una svolta al match. Ora, anche complice l’infortunio di Bonaventura, di nuovo un’occasione da titolare, per la Fiorentina ma anche per provare a convincere Roberto Mancini in chiave Europei. Il numero di gol e assist stagionali, 5+2, ha già superato quello della scorsa stagione (3+2), ma va incrementato, e il tempo non manca, a cominciare dalla gara di domenica, la sessantesima per Gaetano in maglia viola. Lo scrive La Nazione.