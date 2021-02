Castrovilli ritrova l’Udinese, un girone dopo per mettersi le critiche alle spalle

Ritorniamo indietro di un girone, precisamente al 25 ottobre 2020, Fiorentina-Udinese allo stadio Franchi. Mettiamo da parte il fatto che in quella partita i viola poterono contare sull’appoggio di mille tifosi, cosa che probabilmente avrebbe aiutato molto i viola durante questa stagione, e tutti ci auguriamo possa succedere il prima possibile. L’indiscusso mattatore di quella gara fu Gaetano Castrovilli, il 10 viola, autore di una splendida doppietta e un assist al bacio per Nikola Milenkovic. La Fiorentina era ancora guidata da Beppe Iachini, aveva bisogno di fare punti e si affidò completamente al centrocampista pugliese, che rispose da campione.

Torniamo adesso al presente, con Castrovilli che si presenta alla sfida della Dacia Arena di domenica dopo un periodo quantomeno controverso. Le ultime uscite del 10 viola non sono state convincenti, tanto da portare Prandelli a lasciare in panchina nel primo tempo contro lo Spezia. Contro i liguri, però, Castrovilli ha mostrato nuovamente tutto il suo potenziale, segnando un gol ed entrando attivamente anche negli altri due gol della gara. La Fiorentina ha un disperato bisogno di avere il centrocampista nella sua miglior forma, e la sfida contro l’Udinese, un girone dopo, può essere il giusto palcoscenico per riprendere un percorso che alle volte si è interrotto.