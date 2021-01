Contro il Crotone è tornato ad incantare dopo qualche partita sottotono. Il Corriere dello Sport si concentra su Gaetano Castrovilli. Da lui – si legge – ci si aspetta sempre il colpo, la giocata ad effetto, l’invenzione che gli altri non hanno. Se non arriva niente di tutto ciò, la sentenza è spesso rapida e poco benevola. Se arriva il concetto, si ribalta in un attimo e vale oggi una presa di coscienza: nella Fiorentina che si sta ritrovando, Tano è tornato.

Dopo un avvio sprint, si è un po’ smarrito, forse intristito in un ruolo non suo. Ha bisogno di aria e libertà, di campo per correre. Contro il Napoli non ha effettuato la “chiusura” che avrebbe dovuto fare in un paio di gol azzurri. La crescita verso la maturazione definitiva che porterà a farne un centrocampista di caratura europea passa anche da questi deficit da colmare. Fiorentina-Crotone, intanto, ha lasciato in eredità la risposta più importante per il prosieguo di Prandelli: Tano è tornato, il futuro si può costruire.