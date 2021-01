Le pagelle del giorno dopo: da Ribery-Castrovilli alla vicenda stadio

10 a Ribery. Si vede che è al 50% dal punto di vista fisico e l’età c’é. Ibrahimovic non fa testo. Lui sfida le leggi della natura. Però Franck ci ha messo cuore, grinta e classe. L’assist a Vlahovic è stato un gesto naturale tipico di chi ha qualcosa di diverso a livello calcistico. Mi piace anche che sia tornato ad arrabbiarsi con i compagni. Purtroppo non tutti hanno i suoi piedi (5 a chi non voleva farlo giocare contro il Crotone).

9 a Castrovilli che quando è in forma è straordinario. Danza con il pallone tra i piedi. Lo vedremo anche agli Europei ne sono sicuro.

8 a Commisso che soffre come un tifoso di curva Fiesole. Come fai a non volergli bene?

8 a Vlahovic per il gol (5 a Vlahovic per come ha pasticciato nel secondo tempo, deve ancora crescere tanto)

7 a Bonaventura che non poteva essere imbrocchito di colpo. La Fiorentina ha comprato quasi tutti buoni giocatori che però hanno reso meno delle loro potenzialità.

6 alla Fiorentina del primo tempo.

5 alla Fiorentina del secondo tempo. E’ la storia di questa stagione: la Fiorentina è come l’Uovo di Pasqua non sai mai cosa ci trovi dentro.

4 a Caceres che a volte commette dei passaggi a vuoto incomprensibili per un giocatore del suo livello e della sua esperienza.

3 a chi pensa che ora il mercato invernale possa chiudersi con Kokorin. Non seve la luna ma uno o due giocatori giusti per salvarsi senza problemi

2 alla vicenda Stadio che è diventata una barzelletta. Mi sorprende anche che il Governatore Giani continui a vedere solo l’ipotesi Franchi. Lui dovrebbe aiutare anche l’ipotesi Campi non preoccupandosi solo dell’aeroporto che è come la novella dello stento.

0 a un campionato che rischia di regalarci solo noia per i prossimi quattro mesi. Almeno spero che la Fiorentina utilizzi questo ennesimo passaggio a vuoto per costruire un futuro veramente ambizioso. Come il suo Presidente.