Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola dedica ampio spazio a Gaetano Castrovilli, talento del centrocampo viola, proiettandosi verso l’immediato futuro e le dodici gare di campionato restanti ma anche in proiezione più ampia. Lanciato da Montella, che lo tolse da subito dal mercato, poi Iachini se lo è ritrovato già maturo e pronto per comandare la mediana. Il rinnovo – quasi obbligatorio – fino al 2024: la Fiorentina vuole puntare su di lui ancora per tanto tempo e magari costruirgli attorno un progetto importante.

A lui il tecnico chiede di tornare anche a segnare, per incrementare il bottino di tre reti in campionato – tutte utili per fare punti – anche per dare ulteriori segnali al CT Mancini, magari in un futuro non troppo lontano con la fascia da capitano al braccio. Lui che ha fatto tutto il percorso dalle giovanili con la stessa squadra e che vorrebbe diventare una bandiera, come ai vecchi tempi. Di certo c’è che ha stretto un rapporto importante con i due leader dello spogliatoio: quel Pezzella che la fascia al braccio la porta davvero e Badelj, che è il più esperto del suo reparto. Si è allenato duramente seguendo il loro esempio anche durante il difficile lockdown ma ora ha già il Brescia nel mirino. Per riprendere da dove aveva finito.