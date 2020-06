Non più Chiesa, ma Castrovilli: Firenze ha scelto, è Gaetano la bandiera

La storia si ripete? Se lo chiede il Corriere Fiorentino, che argomenta: qualche anno fa la stella sulla quale la Fiorentina voleva costruire il futuro era Bernardeschi, e dietro di lui c’era un giovanissimo Chiesa, già nel cuore dei tifosi; sappiamo tutti com’è andata, e adesso dalla parte di Berna c’è proprio l’attuale numero 25, con Castrovilli che lo ha rimpiazzato come beniamino dopo un’annata giocata divinamente. Basti pensare al sentimento di Rocco, e dei tifosi con lui: Chiesa può andare, se lo vuole, per una cifra congrua al suo valore, senza patemi d’animo. Castrovilli invece “non deve fare scherzi”, e non ne farà, visto che per lui Firenze, città che lo ha adottato, ha riservato la maglia numero 10. Da Bernardeschi a Chiesa, da Chiesa a Castrovilli. Ormai il prescelto è Gaetano, è lui la bandiera da sventolare, con un numero importante sulle spalle. E i ricordi affiorano…