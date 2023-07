Castrovilli, oltre il rinnovo. Il n° 10 vuole un ruolo da leader nel tempo

Dopo il rinnovo di Biraghi e quello in dirittura d'arrivo per Ranieri, la vera sfida dell'estate viola sarà quella che riguarda Gaetano Castrovilli. Il doppio incontro in una settimana ha avvicinato le parti - scrive Repubblica - ma ancora la definitiva fumata bianca non è arrivata. La volontà sia per la società che per il giocatore è quella di proseguire insieme ma alcune tessere del mosaico devono essere perfezionate per raggiungere il "sì" definitivo. E se la discrepanza tra i due milioni offerti dal club e i 2,5 che chiede il n° 10 può avvicinarsi, la vera questione riguarda l'aspetto tecnico.