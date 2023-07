“Castrovilli non rinnoverà”. E la Fiorentina prepara lo scambio con il Napoli

Entrambi sono in scadenza nel 2024, entrambi non rinnoveranno. Su Demme c’è anche l’Hertha Berlino: lui tra l’altro ha voglia di accettare e di tornare in Germania, a casa.

La Fiorentina propone lo scambio tra Gaetano Castrovilli, 26 anni e la stima datata di De Laurentiis, e Diego Demme. Entrambi sono in scadenza nel 2024, entrambi non rinnoveranno. Su Demme c’è anche l’Hertha Berlino: lui tra l’altro ha voglia di accettare e di tornare in Germania, a casa. Si vedrà se questa sarà la mossa in più del centrocampo viola, dopo l'acquisto di Arthur dalla Juventus. Il Napoli segue anche Lo Celso, ex obiettivo della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.