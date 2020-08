Repubblica in edicola oggi fa il punto sul mercato viola. Gaetano Castrovilli è uno dei prezzi pregiati della Fiorentina, seguito da Juventus, Inter e dalla nuova Roma di Friedkin. Ma il giocatore non se ne andrà. Anzi, i viola intendono prolungare ulteriormente il suo contratto fino al 2025 e per lui è pronta anche la maglia numero dieci.

LA STRATEGIA DEL CLUB: PRIMA VIA UN BIG, POI GLI ACQUISTI