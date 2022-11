Castrovilli, Nico e Sottil: operazione rientri. I tempi di recupero dei Viola

Castrovilli, Nico Gonzalez e Sottil. Ecco il piano per i recuperi dei tre giocatori che aiuteranno la Fiorentina da gennaio

La Gazzetta dello Sport si sofferma anche sui rientri in casa Fiorentina. Infatti Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez sono i nomi che dovranno dare quel qualcosa in più alla seconda parte di stagione della squadra di Italiano. Ecco tra quanto potranno tornare in campo: